Operação Delicatessen: quatro estabelecimentos são autuados em Salvador

Foto: Reprodução/Banco de imagens.Quatro dos sete estabelecimentos fiscalizados na manhã desta segunda-feira (28) foram autuados por venderem produtos impróprios ao consumo durante a 2ª fase da Operação Delicatessen, realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Procon e Ibametro. As ações ocorreram nos bairros da Pituba e São Marcos, em Salvador.

