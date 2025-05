Operação Eclipse: Estado transfere chefes do tráfico de Juazeiro para Serrinha Foto: Divulgação / Ascom MPBAGseco Operação EclipseCinco presos do Conjunto Penal de Juazeiro, entre eles... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h16 ) twitter

Foto: Divulgação / Ascom MPBAGseco Operação EclipseCinco presos do Conjunto Penal de Juazeiro, entre eles dois apontados como chefes do tráfico local, foram transferidos nesta sexta-feira (23) para o presídio de segurança máxima de Serrinha. A medida integra a Operação Eclipse, uma força-tarefa que combate o comando do crime organizado dentro das unidades prisionais da Bahia.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no combate ao crime organizado consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

