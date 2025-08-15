Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operação Égide: mira responsáveis por balear delegado e ataques em Salvador

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil deflagrou, no início desta sexta-feira (15), a Operação Égide...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil deflagrou, no início desta sexta-feira (15), a Operação Égide para cumprir mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma organização criminosa apontada como responsável por furtos a grandes estabelecimentos comerciais em Salvador. As ações se concentram em dois bairros da capital.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.