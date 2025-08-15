Operação Égide: mira responsáveis por balear delegado e ataques em Salvador
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil deflagrou, no início desta sexta-feira (15), a Operação Égide para cumprir mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma organização criminosa apontada como responsável por furtos a grandes estabelecimentos comerciais em Salvador. As ações se concentram em dois bairros da capital.
