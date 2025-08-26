Operação Fio Condutor: Ação mira grupo envolvido em crimes patrimoniais Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Fio... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h38 ) twitter

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Fio Condutor para desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar roubos de fios de empresas em diferentes pontos da região metropolitana de Salvador. Os alvos atuariam em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto.

