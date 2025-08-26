Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operação Fio Condutor: Ação mira grupo envolvido em crimes patrimoniais

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Fio...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Fio Condutor para desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar roubos de fios de empresas em diferentes pontos da região metropolitana de Salvador. Os alvos atuariam em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.