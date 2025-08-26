Operação Gamboa: Força-tarefa da PM prende dois indivíduos armados Foto: GRAER/Grupamento Aéreo. A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realiza na manhã desta terça-feira (26)... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h20 ) twitter

Foto: GRAER/Grupamento Aéreo. A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realiza na manhã desta terça-feira (26) uma operação na comunidade da Gamboa, em Salvador. O objetivo é coibir crimes e garantir a segurança na região. De acordo com informações iniciais, a ação já resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de uma pistola Glock.

