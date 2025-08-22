Logo R7.com
Operação Havana cumpre mandado em Camaçari

Foto: Divulgação / PCBA.Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (22) no...

Foto: Divulgação / PCBA.Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (22) no Condomínio Residencial Havana, em Camaçari, no âmbito da Operação Havana, que investiga ameaças a moradores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação foi conduzida pela 18ª Delegacia Territorial, com autorização da 3ª Vara das Garantias de Salvador.

