Operação Havana cumpre mandado em Camaçari

Foto: Divulgação / PCBA.Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (22) no Condomínio Residencial Havana, em Camaçari, no âmbito da Operação Havana, que investiga ameaças a moradores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação foi conduzida pela 18ª Delegacia Territorial, com autorização da 3ª Vara das Garantias de Salvador.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa operação.

