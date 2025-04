Operação no sul da Bahia desmonta esquema criminoso e bloqueia R$ 2,5 milhões Foto: DivulgaçãoA Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta sexta-feira (4), a Operação Colmeia, que desarticulou... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h06 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta sexta-feira (4), a Operação Colmeia, que desarticulou uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no extremo sul do estado. A ação resultou no bloqueio de 34 contas bancárias, com movimentação estimada em R$ 2,5 milhões, além da transferência de um dos líderes do grupo para o presídio de segurança máxima de Serrinha.

