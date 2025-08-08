Operação Nordeste Integrado encontra 200 mil pés de maconha Foto: Divulgação/Ascom SSPplantio maconha CuraçáDurante o segundo dia da Operação Nordeste Integrado, realizada nesta sexta-feira... Taktá|Do R7 08/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

plantio maconha Curaçá Taktá

Foto: Divulgação/Ascom SSPplantio maconha CuraçáDurante o segundo dia da Operação Nordeste Integrado, realizada nesta sexta-feira (8) em nove estados do Nordeste, equipes das Polícias Militar e Federal localizaram uma plantação com cerca de 200 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá, no norte da Bahia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Vídeo: Adolescente é apreendida após roubo de canetas emagrecedoras

TCU aponta falhas e cobra mais recursos para plano de manutenção de rodovias

Segundo estudo elite brasileira paga menos impostos que a população negra e pobre