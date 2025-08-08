Operação Nordeste Integrado encontra 200 mil pés de maconha
Foto: Divulgação/Ascom SSPplantio maconha CuraçáDurante o segundo dia da Operação Nordeste Integrado, realizada nesta sexta-feira (8) em nove estados do Nordeste, equipes das Polícias Militar e Federal localizaram uma plantação com cerca de 200 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá, no norte da Bahia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
