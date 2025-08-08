Logo R7.com
Operação Nordeste Integrado encontra 200 mil pés de maconha

Taktá

Taktá|Do R7

plantio maconha Curaçá Taktá

Foto: Divulgação/Ascom SSPplantio maconha CuraçáDurante o segundo dia da Operação Nordeste Integrado, realizada nesta sexta-feira (8) em nove estados do Nordeste, equipes das Polícias Militar e Federal localizaram uma plantação com cerca de 200 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá, no norte da Bahia.

