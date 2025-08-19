Operação Ouro: PC fecha o cerco contra facção do Rio na Bahia
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Ouro,...
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Ouro, que mira um grupo criminoso ligado a uma facção do Rio de Janeiro e investigado por homicídios e tráfico de drogas. A ação ocorre simultaneamente na Bahia e em Pernambuco, com prisões e cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Ouro, que mira um grupo criminoso ligado a uma facção do Rio de Janeiro e investigado por homicídios e tráfico de drogas. A ação ocorre simultaneamente na Bahia e em Pernambuco, com prisões e cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes dessa operação e suas implicações.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: