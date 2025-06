Operação-Padrão: Auditores intensificam inspeções e provocam lentidão no aeroporto de Salvador Foto: DivulgaçãoAeroporto Internacional de SalvadorAuditores-fiscais da Receita Federal reforçam nesta sexta-feira (6) as inspeções... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Internacional de Salvador Taktá

Foto: DivulgaçãoAeroporto Internacional de SalvadorAuditores-fiscais da Receita Federal reforçam nesta sexta-feira (6) as inspeções em bagagens no aeroporto internacional de Salvador. A ação faz parte da chamada “operação-padrão”, estratégia adotada dentro do movimento grevista da categoria que já atinge aeroportos de outras capitais brasileiras. O aumento da fiscalização tem provocado filas e atrasos no atendimento aos passageiros e por isso é preciso ter paciência para esperar passar por todos os procedimentos.

Para mais detalhes sobre essa situação que afeta os passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena

Guerra entre facções: Lagoa dos Patos em Lauro de Freitas foi cenário para troca de tiros; granada foi encontrada

Bahia entrega novos equipamentos e veículos táticos para reforço das forças de segurança