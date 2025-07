Operação policial afeta transporte público no bairro da Santa Cruz, em Salvador Foto: Ascom Semob Moradores do bairro da Santa Cruz, em Salvador, enfrentam dificuldades de mobilidade... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Ascom Semob Moradores do bairro da Santa Cruz, em Salvador, enfrentam dificuldades de mobilidade na manhã desta quinta-feira (10) devido à suspensão parcial do serviço de transporte público na região. Por medida de segurança, os ônibus estão circulando apenas até as imediações do Parque da Cidade e não entram no bairro.

Para mais detalhes sobre a operação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

