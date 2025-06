Operação policial flagra desmanche de veículo roubado em galpão no Lobato Foto: Ascom PCBAUm homem foi preso em flagrante no sábado (7) durante uma operação da... Taktá|Do R7 08/06/2025 - 11h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 11h55 ) twitter

Foto: Ascom PCBAUm homem foi preso em flagrante no sábado (7) durante uma operação da Polícia Civil em um galpão de autopeças no bairro do Lobato, em Salvador. No local, um veículo com restrição de roubo estava sendo desmontado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a operação e as investigações em andamento!

