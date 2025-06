Operação policial no Cabula resulta na apreensão de armamento pesado Foto: ReproduçãoUma operação policial realizada na noite de quarta-feira (11) na localidade da Candelária, em... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h17 ) twitter

Foto: ReproduçãoUma operação policial realizada na noite de quarta-feira (11) na localidade da Candelária, em Tancredo Neves, terminou com 11 suspeitos presos, um ferido e diversos armamentos apreendidos. A ação contou com a participação de equipes do Batalhão Apolo, BPatamo, Bope, 23ª CIPM, CIPT/Rondesp Central e apoio aéreo do Graer.

Para mais detalhes sobre essa operação e o cenário de violência em Salvador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

