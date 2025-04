Operação policial no Engenho Velho da Federação interrompe circulação de ônibus Foto: Ilustrativa / SSPA circulação de ônibus foi interrompida no início da noite desta segunda-feira... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h01 ) twitter

Foto: Ilustrativa / SSPA circulação de ônibus foi interrompida no início da noite desta segunda-feira (28) no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, após uma operação policial que resultou em intensa troca de tiros. De acordo com informações apuradas com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os coletivos seguem apenas até a entrada da localidade e deste ponto retornam para seus itinerários de origem, sem prosseguir para dentro do bairro.

