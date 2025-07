Operação policial suspende circulação de ônibus no Engenho Velho da Federação Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMSDevido a uma operação policial em andamento na manhã desta... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMSDevido a uma operação policial em andamento na manhã desta quinta-feira (25), a circulação de ônibus no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foi suspensa por volta das 08h30. Os veículos das linhas 1511 (Conjunto Pirajá 1/Engenho Velho da Federação) e 0213 (Plataforma – Federação x Ribeira via Dique) deixaram de acessar a Rua Apolinário Santana e os ônibus estão retornando pela Avenida Cardeal da Silva. Ainda não há informações sobre o tempo de duração da operação ou sobre a normalização do serviço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação.

Leia Mais em Taktá:

Governo reage após abandono e libera R$104,7 milhões para ponte no Rio Jequitinhonha

Arte circense chega em Lauro de Freitas; saiba mais!

PM realiza operação na Federação para reforçar segurança