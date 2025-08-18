Operação Post Mortem: PC fiscaliza funerárias em Salvador Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia realizou nesta segunda-feira (18) a Operação Post... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h39 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia realizou nesta segunda-feira (18) a Operação Post Mortem, voltada à fiscalização de funerárias que atuam em Salvador. A ação ocorreu nos bairros Garcia, Federação, Imbuí e Baixa de Quintas. O objetivo foi verificar o uso de formol e outros produtos químicos em serviços de somatoconservação, além de monitorar o manuseio e o armazenamento de substâncias controladas que podem ser desviadas para a fabricação de entorpecentes. A operação também busca prevenir acidentes que possam colocar a população em risco.

