Operação Post Mortem: PC fiscaliza funerárias em Salvador
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia realizou nesta segunda-feira (18) a Operação Post...
Foto: Divulgação / PCBA.A Polícia Civil da Bahia realizou nesta segunda-feira (18) a Operação Post Mortem, voltada à fiscalização de funerárias que atuam em Salvador. A ação ocorreu nos bairros Garcia, Federação, Imbuí e Baixa de Quintas. O objetivo foi verificar o uso de formol e outros produtos químicos em serviços de somatoconservação, além de monitorar o manuseio e o armazenamento de substâncias controladas que podem ser desviadas para a fabricação de entorpecentes. A operação também busca prevenir acidentes que possam colocar a população em risco.
Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
