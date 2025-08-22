Operação reúne 200 policiais em bairro de Salvador
Foto: Divulgação.O bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, amanheceu nesta sexta-feira (22) sob forte movimentação policial. A ação integra a Operação Intervenção, que tem como foco ampliar o combate às facções criminosas na região.
