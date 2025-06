Operação São João reforça segurança em presídios da Bahia durante os festejos juninos Foto: Hildazio Santana- Nucom/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou a... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Hildazio Santana- Nucom/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou a Operação São João em unidades prisionais da capital e do interior do estado. A ação é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com apoio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP) e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP>.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a operação!

Leia Mais em Taktá:

Comissão da Câmara notifica Carla Zambelli sobre processo de perda de mandato

Preguiça-de-coleira morre eletrocutada em transformador na Praia do Forte

Polícia prende idoso por estupro de adolescente e agressor reincidente em Paulo Afonso