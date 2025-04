Operação Semana Santa 2025 intensifica fiscalização nas rodovias estaduais da Bahia Divulgação | PMBAO Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv) inicia, às 8h desta quinta-feira (17),... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 07h05 ) twitter

Divulgação | PMBAO Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv) inicia, às 8h desta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025, com reforço no policiamento e na fiscalização das rodovias estaduais durante o feriado prolongado. A operação segue até a terça-feira (22), com o objetivo de reduzir acidentes e coibir ações criminosas nas estradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações!

