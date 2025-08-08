Operação Shamar prende 387 suspeitos de violência contra a mulher
Foto: PexelsA Bahia integrou, nesta quinta-feira (7), o “Dia D” da Operação Shamar, promovendo ações educativas e eventos de fortalecimento da rede de proteção às mulheres em municípios como Paulo Afonso e Piritiba. A mobilização nacional, que combate a violência contra a mulher, já contabiliza 387 prisões de suspeitos de feminicídio e violência doméstica desde o dia 1º de agosto, quando teve início.
