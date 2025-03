Operação Unum Corpus é realizada em Salvador, RMS e interior do estado; mais de 500 pessoas foram presas Foto: Divulgação/Ascom PCBAOperação Unum Corpus BarreirasA 15ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação Unum Corpus

Foto: Divulgação/Ascom PCBAOperação Unum Corpus BarreirasA 15ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (27), avança com o apoio estratégico do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Com a célula da SSP em funcionamento, equipes policiais têm conseguido cumprir mandados com mais agilidade e precisão em diversas regiões da Bahia.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa operação e suas implicações na segurança pública.

Leia Mais em Taktá:

MPBA prende quatro suspeitos de integrar facção criminosa e bloqueia R$ 44 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32 milhões nesta quarta (27)

Fraude milionária: Operação Jogo Sujo mira irregularidades em licitações na Bahia