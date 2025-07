Operação Vértice Zero apreende fuzis e prende suspeitos na Bahia Foto: Rafael Rodrigues/SSPOperação Vértice Zero apreende fuzis e prende suspeitos na BahiaDuas armas de grosso... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h37 ) twitter

Operação Vértice Zero apreende fuzis e prende suspeitos na Bahia Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/SSPOperação Vértice Zero apreende fuzis e prende suspeitos na BahiaDuas armas de grosso calibre foram apreendidas durante a Operação Vértice Zero, deflagrada na manhã desta quarta-feira (23) no distrito de Caraíva, localizado no extremo Sul da Bahia. A ação, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), contou com o apoio das Polícias Federal, Militar e Civil, além da Força Nacional.

