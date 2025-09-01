Operação VITA prende 176 pessoas em primeira fase na Bahia
Foto: Divulgação ASCOM-PCBA.A Polícia Civil da Bahia concluiu, neste sábado (31), a primeira fase da Operação VITA, voltada à redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado. A ação, realizada entre os dias 13 e 31 de agosto em 43 municípios, resultou na prisão de 176 pessoas, além da apreensão de armas e veículos.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
