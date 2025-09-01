Operação VITA prende 176 pessoas em primeira fase na Bahia Foto: Divulgação ASCOM-PCBA.A Polícia Civil da Bahia concluiu, neste sábado (31), a primeira fase da... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 19h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação ASCOM-PCBA.A Polícia Civil da Bahia concluiu, neste sábado (31), a primeira fase da Operação VITA, voltada à redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado. A ação, realizada entre os dias 13 e 31 de agosto em 43 municípios, resultou na prisão de 176 pessoas, além da apreensão de armas e veículos.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Dudu é regularizado e já pode reestrear pelo Vitória

Defesa diz que denúncia contra Hamilton Assis é política e sem provas

“Vamos ouvir os vereadores”, diz Muniz sobre projetos do Executivo