Organizada do Vitória pressiona Fábio Mota por afastamento de jogador Foto: Reprodução/Redes sociais.A Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) se reuniu com a diretoria do Vitória... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociais.A Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) se reuniu com a diretoria do Vitória após o encontro com jogadores e comissão técnica, que ocorreu na tarde da quarta-feira (27), e fez uma série de cobranças à cúpula rubro-negra. A reunião ocorreu na sede da organizada e foi divulgada nesta quinta-feira (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa pressão da torcida!

Leia Mais em Taktá:

Obra da Embasa na Av. ACM altera trânsito à noite na Av. ACM

Coveiro sofre tentativa de homicídio em cemitério no sul da Bahia

Governo do Estado e Prefeitura de Salvador unem forças pela segurança pública