Orla de Salvador tem horário de ônibus alterado neste domingo; veja linhas afetadas Lucas Moura / Secom PMSNeste domingo (27), as linhas de ônibus que passam na Orla... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 09h20 (Atualizado em 27/04/2025 - 09h20 ) twitter

Lucas Moura / Secom PMSNeste domingo (27), as linhas de ônibus que passam na Orla de Salvador, no trevo entre Patamares e Farol da Barra, estarão com horários modificados nesta manhã para a realização da Meia Maratona Internacional de Salvador.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as linhas afetadas e os horários alterados!

