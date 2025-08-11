OSID oferece exames e consultas gratuitas em Salvador Foto: Divulgação/Osid.As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizam atendimentos gratuitos de saúde nesta segunda (11)... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Divulgação/Osid.As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizam atendimentos gratuitos de saúde nesta segunda (11) e terça-feira (12), no Largo de Roma, em Salvador, como parte das homenagens a Santa Dulce dos Pobres.

