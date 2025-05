Ouro! Isaquias Queiroz conquista medalha na Copa do Mundo de canoagem Após quase um ano afastado das competições desde a Olimpíada de Paris-2024, Isaquias Queiroz retornou... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h04 ) twitter

Após quase um ano afastado das competições desde a Olimpíada de Paris-2024, Isaquias Queiroz retornou às disputas com vitória. O canoísta do Flamengo conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500 metros da etapa de Szeged, na Hungria, pela Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Isaquias completou o percurso em 1min47s80, superando o russo Zakhar Petrov, que ficou com a prata. O romeno Catalin Chirla terminou em terceiro lugar. Outro brasileiro na prova, Gabriel Assunção, cruzou a linha de chegada dois segundos e meio após Isaquias e ficou com a quinta colocação.

