Pagamento de julho do Bolsa Família finaliza nesta quinta-feira (31) Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaO pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho termina... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 09h38

Bolsa família Taktá

Foto: Lyon Santos/ MDSBolsa famíliaO pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho termina nesta quinta-feira (31), com o depósito para os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 0. O programa social garante um valor mínimo de R$ 600 por família, com acréscimos de R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos incompletos.

