Página do Teatro Castro Alves no Instagram é alvo de ataque hacker Foto: TaktáO perfil oficial do Teatro Castro Alves (TCA) no Instagram foi hackeado na noite... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: TaktáO perfil oficial do Teatro Castro Alves (TCA) no Instagram foi hackeado na noite deste domingo (18). Uma publicação com imagens impróprias e instruções para acesso a um site foi postada no feed, acompanhada de uma legenda escrita em idioma estrangeiro.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Filme brasileiro ‘O Agente Secreto’ é ovacionado por dez minutos em Cannes

Marca histórica: Alison dos Santos vence prova dos 200m com barreiras

Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea