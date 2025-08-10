Logo R7.com
Pai com deficiência visual vive emoção única ao ver além o poder da paternidade

A manhã do dia 4 de julho de 2025 mudou para sempre e atribuiu um novo significado à vida de Tiago Anselmo. Elisabeth, primeira filha do casal Tiago e Geovana, nasceu às 8h50, em Salvador. Com um parto totalmente inclusivo, onde a equipe médica narrou toda a cesariana realizada no centro obstétrico da Fundação José Silveira.

