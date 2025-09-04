Pai de Samuel e Mateus perde memória e não lembra do acidente Foto: Reprodução.O pai dos adolescentes Samuel e Mateus, que formavam uma dupla de arrocha e... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Reprodução. O pai dos adolescentes Samuel e Mateus, que formavam uma dupla de arrocha e morreram em um acidente na BR-101, em Presidente Tancredo Neves, perdeu parte da memória e não se recorda da tragédia. Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, na noite de segunda-feira (1º). Os jovens morreram na hora, enquanto o pai foi socorrido em estado grave.

