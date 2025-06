Pai morre e filho fica ferido após atropelamento na Avenida Vasco da Gama Foto: Reprodução/Google Street ViewUm homem morreu e seu filho ficou ferido após serem atropelados no... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Google Street ViewUm homem morreu e seu filho ficou ferido após serem atropelados no início da tarde desta quinta-feira (5), na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Pai e filho realizavam a manutenção de um carro parado no canto da pista, quando foram atingidos por uma van que perdeu o controle após ser fechada no trânsito.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

