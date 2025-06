Pai reconhece corpo de Juliana Marins na Indonésia; Pato se oferece para custear traslado ao Brasil Foto: Reprodução/Redes sociaisManoel Marins Filho reconheceu, nesta quarta-feira (25), o corpo da filha Juliana Marins,... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisManoel Marins Filho reconheceu, nesta quarta-feira (25), o corpo da filha Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após cair durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Jacarta. O corpo foi resgatado nesta manhã e transportado em uma maca até uma base local. De lá, será encaminhado a um hospital, onde passará por exames que devem indicar a causa da morte e o tempo aproximado em que ocorreu. A única imagem registrada com vida da jovem foi captada por drones no primeiro dia de buscas, quando turistas a filmaram sentada e se movimentando.

