Pais e mães fazem protesto pela voltas às aulas na Avenida Paralela Foto: ReproduçãoA Avenida Luis Viana Filho recebeu pais e mães de alunos que realizaram protesto... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h15 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Avenida Luis Viana Filho recebeu pais e mães de alunos que realizaram protesto em prol da volta das aulas nas escolas de rede municipal de Salvador. A manifestação ocorreu na altura do Bairro da Paz, na tarde desta sexta-feira (23). Em imagens registradas, foi possível ver uma movimentação pacífica, com manifestantes segurando faixas e cartazes enquanto ocupam parcialmente a via. Os pais e mães querem que a situação seja resolvida e pedem que as demandas dos professores sejam atendidas para que as aulas voltem à normalidade.

