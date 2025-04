Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalações Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Neste domingo (27), o Bahia entra em campo contra... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Neste domingo (27), o Bahia entra em campo contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (horário de Brasília) e será transmitida pelo Premiere.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre as escalações e a transmissão do jogo!

Leia Mais em Taktá:

Subtenente da PM morre após sofrer acidente de carro em Salvador

Vitória x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Orla de Salvador tem horário de ônibus alterado neste domingo; veja linhas afetadas