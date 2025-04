Papa Francisco faz aparição no Vaticano e diz se sentir “frágil” ScreenshotO papa Francisco fez uma aparição pública surpresa neste domingo (6), no Vaticano, pela primeira... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 06/04/2025 - 11h26 ) twitter

ScreenshotO papa Francisco fez uma aparição pública surpresa neste domingo (6), no Vaticano, pela primeira vez desde que recebeu alta hospitalar após o tratamento de uma pneumonia. Em cadeira de rodas e com suporte de oxigênio pela via nasal, o pontífice participou da missa dominical na Praça São Pedro, conduzida por bispos.

