Parceria entre Rio de Janeiro e Bahia: Ação mira encontrar criminosos baianos escondidos no Rio Foto: Divulgação/Ascom SSPSuspeitos Bralho do crime, parceria com RJUma aliança inédita entre os serviços de... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h56 )

Foto: Divulgação/Ascom SSPSuspeitos Bralho do crime, parceria com RJUma aliança inédita entre os serviços de Disque Denúncia da Bahia e do Rio de Janeiro intensifica a caçada a cinco criminosos considerados de alta periculosidade, suspeitos de se esconder em comunidades da capital fluminense. A parceria, anunciada nesta quinta-feira (12), tem como objetivo reunir informações que ajudem as forças de segurança a localizar e capturar os foragidos, todos envolvidos em crimes graves e com atuação direta na recente onda de violência registrada em Eunápolis, no extremo sul baiano.

