Paredão de aço! Bahia anuncia contratação do goleiro João Paulo
O Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo, de 30 anos. O...
O Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo, de 30 anos. O jogador chega por empréstimo até junho de 2026 e já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo. Ele estará à disposição para defender o Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
