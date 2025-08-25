Logo R7.com
Paredão de aço! Bahia anuncia contratação do goleiro João Paulo

@therafaoO Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo, de 30 anos. O...

Taktá|Do R7

O Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo, de 30 anos. O jogador chega por empréstimo até junho de 2026 e já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo. Ele estará à disposição para defender o Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

