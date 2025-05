Partiu Estágio: Bahia abre mais de 5 mil vagas de estágio e incentiva universitários com bolsa e benefícios Foto: Marcos Cruz/Saebpartiu-estagio-bahiaO Governo da Bahia está com inscrições abertas para o programa “Partiu Estágio”,... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h41 ) twitter

Foto: Marcos Cruz/Saebpartiu-estagio-bahiaO Governo da Bahia está com inscrições abertas para o programa “Partiu Estágio”, que oferece 5.504 vagas para estudantes universitários interessados em atuar em órgãos públicos estaduais. A iniciativa tem 117 cursos e distribui oportunidades entre 52 instituições do Estado, com vagas tanto na capital quanto no interior e Região Metropolitana de Salvador para inclusão de todos os estudantes participarem, mas inscrição encerra nesta sexta-feira (2).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa oportunidade imperdível!

