Páscoa: Confira a previsão do tempo para o feriadão Foto: Reprodução/Clima Ao VivoPrevisão Tempo Salvador PáscoaO feriado prolongado da Páscoa chega com clima abafado... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h26 )

Previsão Tempo Salvador Páscoa

Foto: Reprodução/Clima Ao VivoPrevisão Tempo Salvador PáscoaO feriado prolongado da Páscoa chega com clima abafado e céu encoberto na maior parte da Bahia. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias devem ser marcados por temperaturas elevadas, nuvens carregadas e pancadas isoladas de chuva em diversas regiões do estado.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como se preparar para o feriadão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

