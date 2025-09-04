Passa por audiência de custódia preso por cultivo de maconha no Rio Vermelho Foto: Divulgação/Polícia Civil.O homem preso em flagrante por cultivar maconha dentro de um apartamento no... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 07h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h58 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/Polícia Civil.O homem preso em flagrante por cultivar maconha dentro de um apartamento no Rio Vermelho será submetido à audiência de custódia nesta quinta-feira (4).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

