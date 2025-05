Passageiros do BRT Salvador aumentam em 42% em abril, segundo dados oficiais Foto: Bruno Concha/ Secom PMSUm crescimento expressivo no número de passageiros do BRT Salvador foi...

Taktá|Do R7 13/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share