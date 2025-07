Pastora é baleada na cabeça após ataque armado na Engomadeira Foto: Google Street ViewEngomadeiraUma pastora identificada como Carine Carvalho é atingida com um tiro na... Taktá|Do R7 05/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 13h56 ) twitter

Engomadeira Taktá

Foto: Google Street ViewEngomadeiraUma pastora identificada como Carine Carvalho é atingida com um tiro na cabeça durante a madrugada deste sábado (5), no bairro da Engomadeira, em Salvador. Ela estava acompanhada do marido e dos filhos dentro do carro no momento do ataque. Segundo a Polícia Civil, o crime acontece após o casal deixar um morador da região em casa. A família mora no bairro da Boca do Rio e estava apenas de passagem pela Engomadeira.

