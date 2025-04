Patrulhamento aéreo: Buscas por criminosos que queimaram veículos seguem no Lobato Divulgação/SSP-BAA Polícia Militar e a Polícia Civil da Bahia seguem neste sábado (26) em busca... Taktá|Do R7 26/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Divulgação/SSP-BAA Polícia Militar e a Polícia Civil da Bahia seguem neste sábado (26) em busca dos criminosos responsáveis pela queima de veículos no bairro do Lobato, em Salvador. O patrulhamento aéreo do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) foi acionado para apoiar as ações de localização dos suspeitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o caso!

Leia Mais em Taktá:

Polícia aponta possíveis autores dos ataques no Lobato e cobre pichações

Séquito: Operação para combater disputas por bocas de fumo é deflagrada

Governo do estado realiza entregas em Camaçari e anuncia investimentos na saúde