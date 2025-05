Paulo Cupertino é condenado por assassinato de Rafael Miguel e dos pais do ator Reprodução / Redes Sociais Após dois dias de julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda,... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h57 ) twitter

Reprodução / Redes Sociais Após dois dias de julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, o júri popular decidiu pela condenação do réu. Todos os sete jurados — três homens e quatro mulheres — votaram de forma unânime pela condenação. Já os outros dois acusados no processo, Eduardo José Machado e Wanderley Antunes, que respondiam por supostamente terem ajudado Paulo Cupertino a fugir, foram absolvidos.

