PC cumpre mandados e prende mulher por stalking na capital baiana Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Chase e... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h18 )

Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Chase e prendeu, em Salvador, uma mulher investigada pelo crime de stalking. A ação foi coordenada pela 14ª Delegacia Territorial da Barra e incluiu o cumprimento de mandados judiciais contra suspeitos de ameaças, difamação, injúria, descumprimento de medida protetiva, denunciação caluniosa e falsa identidade.

