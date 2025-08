PC deflagra Operação Poeta contra facção na Bahia Foto: Divulgação Ascom PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Poeta,... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h18 ) twitter

Foto: Divulgação Ascom PCBA.A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Poeta, com foco na desarticulação de uma organização criminosa com atuação interestadual. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

