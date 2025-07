PC desarticula quadrilhas e prende três suspeitos durante Operação Três Pontas em Itarantim Foto: Divulgação Ascom PCBAPCBAA Polícia Civil da Bahia realiza uma grande ofensiva contra o crime... Taktá|Do R7 26/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 16h37 ) twitter

PCBA Taktá

Foto: Divulgação Ascom PCBAPCBAA Polícia Civil da Bahia realiza uma grande ofensiva contra o crime organizado no interior do estado com a deflagração da Operação Três Pontas, na sexta-feira (25), no município de Itarantim. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e na repressão a homicídios associados à rivalidade entre facções criminosas que atuam na região.

