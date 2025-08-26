PC prende Marcelo Batista, suspeito de tentativa de homicídio em Salvador Foto: Reprodução / Divulgação - Ascom-PCBA.A Polícia Civil da Bahia cumpriu nesta terça-feira (26) o...

Foto: Reprodução / Divulgação - Ascom-PCBA.A Polícia Civil da Bahia cumpriu nesta terça-feira (26) o mandado de prisão preventiva contra Marcelo Batista, suspeito de tentar matar três pessoas, entre elas dois ex-funcionários de sua empresa. As vítimas foram alvos de disparos de arma de fogo, mas conseguiram escapar.

