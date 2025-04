Pé-de-Meia: pagamento da primeira parcela de 2025 começa nesta quarta-feira (23) Foto: DivulgaçãoTeve início nesta quarta-feira (23) o pagamento da primeira parcela de 2025 do Incentivo-Frequência,... Taktá|Do R7 23/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: DivulgaçãoTeve início nesta quarta-feira (23) o pagamento da primeira parcela de 2025 do Incentivo-Frequência, benefício do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes do ensino médio público e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O repasse, no valor de R$ 200, será feito até o dia 30 de abril, de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos.

